Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1976 года A "Народная Армия" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 754,508
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1976
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1976 года "Народная Армия" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 45 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.
Сохранность
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- Russiancoin (1)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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