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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1976 года A "Народная Армия" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1976 года A "Народная Армия" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1976 года A "Народная Армия" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 754,508

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1976
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1976 года "Народная Армия" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3168 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 45 EUR. Торги состоялись 4 мая 2021.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (1)
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
3 $
Цена в валюте аукциона 200 RUB
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Möller - April 9, 2018
Продавец Möller
Дата 9 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1976 A "Народная Армия" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1976 "Народная Армия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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