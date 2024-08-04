Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года A "40 лет ГДР". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро. Пробные
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Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 15000 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.
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