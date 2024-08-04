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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года A "40 лет ГДР". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1989 года A "40 лет ГДР" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "40 лет ГДР" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2255 проданному на аукционе Westfälische Auktionsgesellschaft за 15000 EUR. Торги состоялись 7 сентября 2016.

Сохранность
  • Все фирмы
  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
10515 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Германия 10 марок 1989 A "40 лет ГДР" на аукционе Westfälische - September 8, 2016
Продавец Westfälische
Дата 8 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "40 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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