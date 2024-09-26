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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün e.K.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 2,250

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (139)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2341 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Künker - July 26, 2024
Продавец Künker
Дата 26 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
358 $
Цена в валюте аукциона 330 EUR
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Kroha - June 25, 2023
Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Gärtner - June 12, 2023
Продавец Gärtner
Дата 12 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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