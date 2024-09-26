Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 2,250
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (139)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2341 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 900 EUR. Торги состоялись 4 июня 2018.
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
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Дата 16 апреля 2024
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Дата 8 декабря 2023
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Дата 2 декабря 2023
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Дата 15 сентября 2023
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Продавец Kroha
Дата 25 июня 2023
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
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Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
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Дата 12 марта 2023
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Дата 9 декабря 2022
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Дата 17 ноября 2022
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Дата 16 сентября 2022
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