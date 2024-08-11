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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1973 года A "Фестиваль молодёжи и студентов" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1973 года A "Фестиваль молодёжи и студентов" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1973 года A "Фестиваль молодёжи и студентов" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,594,022

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1973 года "Фестиваль молодёжи и студентов" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6636 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Künker (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (3)
  • Александр (3)
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
4 $
Цена в валюте аукциона 350 RUB
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - January 11, 2023
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - October 19, 2022
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS63
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - September 21, 2022
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность MS63
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 A "Фестиваль молодёжи и студентов" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1973 "Фестиваль молодёжи и студентов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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