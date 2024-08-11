Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1973 года A "Фестиваль молодёжи и студентов" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,594,022
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1973 года "Фестиваль молодёжи и студентов" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6636 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 180 EUR. Торги состоялись 30 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- BAC (4)
- Künker (1)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Numismática Leilões (1)
- Russiancoin (3)
- Александр (3)
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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