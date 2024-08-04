Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро. Пробные
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 10
- Тираж PROOF 10
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.
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