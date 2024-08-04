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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 10
  • Тираж PROOF 10

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8942 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 17000 EUR. Торги состоялись 16 марта 2012.

Сохранность
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
9918 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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