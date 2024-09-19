Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1976 года "Вебер" (Германия, ГДР)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 101,642
- Тираж PROOF 6,037
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1976
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1976 года "Вебер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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