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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1976 года "Вебер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1976 года "Вебер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1976 года "Вебер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 101,642
  • Тираж PROOF 6,037

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1976
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (72)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1976 года "Вебер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4402 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 310 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
39 $
Цена в валюте аукциона 36 EUR
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 4400 RUB
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе HIRSCH - November 21, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 21 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1976 "Вебер" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1976 "Вебер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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