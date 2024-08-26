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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1980 года "Шарнхорст" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1980 года "Шарнхорст" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1980 года "Шарнхорст" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1980
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1980 года "Шарнхорст". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 520 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Schulman - March 27, 2024
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Auctiones - March 19, 2023
Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе MUNZE - December 11, 2021
Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1980 "Шарнхорст" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1980 "Шарнхорст" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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