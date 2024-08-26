Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1980 года "Шарнхорст" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,500
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1980
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1980 года "Шарнхорст". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2378 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 520 EUR. Торги состоялись 11 ноября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
47 $
Цена в валюте аукциона 4200 RUB
Продавец Schulman
Дата 27 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1980 "Шарнхорст" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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