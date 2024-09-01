Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,290,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1974
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1000 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1974 "25 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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