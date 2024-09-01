10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1000 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

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