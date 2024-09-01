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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1974 года A "25 лет ГДР" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,290,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1974
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1974 года "25 лет ГДР" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1904 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 1000 EUR. Торги состоялись 25 ноября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Emporium Hamburg (1)
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  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rhenumis (2)
  • Russiancoin (3)
  • Teutoburger (13)
  • Wójcicki (1)
  • Имперская монета (1)
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
18 $
Цена в валюте аукциона 16 EUR
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1974 A "25 лет ГДР" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1974 "25 лет ГДР" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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