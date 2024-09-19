10 марок 1989 года A "Шадов" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Шадов" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность PROOF (55) UNC (82) AU (20) XF (4) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS65 (1) MS64 (1) PF68 (1) PF67 (1) PF66 (2) ULTRA CAMEO (4) Сервис PCGS (1) NGC (6)

Продавец Все фирмы

Auction World (4)

Busso Peus (3)

COINSNET (1)

Dorotheum (1)

Emporium Hamburg (10)

Felzmann (1)

Frühwald (1)

Gärtner (7)

Gorny & Mosch (1)

Grün (1)

Heritage (3)

Heritage Eur (1)

HIRSCH (1)

Höhn (33)

Katz (1)

Kroha (3)

Künker (4)

Meister & Sonntag (2)

Möller (5)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Münzen & Medaillen (1)

Nomisma (1)

Numismatica Ferrarese (2)

Rauch (1)

Reinhard Fischer (7)

Rhenumis (1)

Russiancoin (1)

Teutoburger (60)

WAG (3)

Wójcicki (2)

Александр (1)