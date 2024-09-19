Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1989 года A "Шадов" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 39,200
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1989
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (164)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Шадов" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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