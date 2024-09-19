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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1989 года A "Шадов" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1989 года A "Шадов" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1989 года A "Шадов" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 39,200
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1989
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (164)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1989 года "Шадов" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3490 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 1300 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Александр - February 21, 2024
Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Gärtner - June 25, 2022
Продавец Gärtner
Дата 25 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1989 A "Шадов" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1989 "Шадов" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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