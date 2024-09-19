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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 1,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (67) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Физкультура и спорт" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1850 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
410 $
Цена в валюте аукциона 380 EUR
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
1969 $
Цена в валюте аукциона 1850 EUR
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Leu - December 14, 2023
Продавец Leu
Дата 14 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Busso Peus - November 2, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 2 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Busso Peus - April 28, 2023
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Физкультура и спорт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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