10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Физкультура и спорт" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 950 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 1850 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

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