10 марок 1972 года A "Бухенвальд" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Бухенвальд" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1964 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

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