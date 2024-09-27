Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года A "Бухенвальд" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года A "Бухенвальд" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1972 года A "Бухенвальд" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 15,108,481

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Бухенвальд" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1964 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Artemide Aste (1)
  • BAC (4)
  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (2)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (3)
  • Wójcicki (2)
  • Имперская монета (5)
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Artemide Aste - October 3, 2020
Продавец Artemide Aste
Дата 3 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - January 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - December 4, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - October 2, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - May 15, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Имперская монета - April 10, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Russiancoin - February 14, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 14 февраля 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "Бухенвальд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1972 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск