Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года A "Бухенвальд" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 15,108,481
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Бухенвальд" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1964 проданному на аукционе Dr. Busso Peus Nachf. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2022.
Сохранность
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- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (2)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (3)
- Wójcicki (2)
- Имперская монета (5)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
2 $
Цена в валюте аукциона 140 RUB
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 29 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 4 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 2 октября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 15 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 10 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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