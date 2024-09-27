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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,112

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3660 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 10000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 33 EUR
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - June 14, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Auctiones - June 18, 2023
Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Coinhouse - December 18, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Auctiones - June 19, 2022
Продавец Auctiones
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Денга1700 - June 18, 2022
Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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