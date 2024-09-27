Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,112
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1971
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3660 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 10000 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 14 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 18 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 19 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Денга1700
Дата 18 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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