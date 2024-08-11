10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины". Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4900 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

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