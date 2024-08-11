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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины". Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" Пробные - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4900 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Emporium Hamburg (6)
  • Höhn (2)
  • Künker (3)
  • Möller (2)
  • Reinhard Fischer (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (3)
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
4283 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
2881 $
Цена в валюте аукциона 2700 EUR
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Höhn - May 29, 2021
Продавец Höhn
Дата 29 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1983 "Боевые рабочие дружины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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