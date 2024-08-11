Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины". Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Пробные
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Пробные. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 758 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 4900 EUR. Торги состоялись 27 мая 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Höhn (2)
- Künker (3)
- Möller (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (3)
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 марок 1983 "Боевые рабочие дружины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск