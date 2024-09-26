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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Золото. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Золото. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Золото Пробные - цена золотой монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" Золото Пробные - цена золотой монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Золото
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 266

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Золото. Пробные. Это золотая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 22000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - June 21, 2024
Продавец Künker
Дата 21 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
16060 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
11063 $
Цена в валюте аукциона 10250 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - December 4, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - October 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - October 30, 2019
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Rapp - May 23, 2019
Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Höhn - June 4, 2016
Продавец Höhn
Дата 4 июня 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Grün - May 13, 2016
Продавец Grün
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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