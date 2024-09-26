Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Золото. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Золото. Пробные
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Золото
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 266
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Золото. Пробные. Это золотая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 22000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- Busso Peus (2)
- Felzmann (1)
- Gorny & Mosch (3)
- Grün (2)
- Höhn (11)
- Künker (8)
- Rapp (1)
- Reinhard Fischer (2)
- Teutoburger (6)
- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 1 октября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 30 октября 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rapp
Дата 23 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск