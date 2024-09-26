10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма". Золото. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Золото. Пробные. Это золотая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1200 проданному на аукционе Dr. Reinhard Fischer Auktionen за 22000 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

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