Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1981 года "Гегель" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 49,500
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Гегель". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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