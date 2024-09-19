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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1981 года "Гегель" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1981 года "Гегель" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1981 года "Гегель" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 49,500
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Гегель". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2693 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 950 EUR. Торги состоялись 23 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе COINSNET - February 24, 2024
Продавец COINSNET
Дата 24 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе BAC - February 20, 2024
Продавец BAC
Дата 20 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Katz - August 31, 2023
Продавец Katz
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Rhenumis - March 11, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 11 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Wójcicki - November 5, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 5 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Höhn - September 4, 2021
Продавец Höhn
Дата 4 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1981 "Гегель" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1981 "Гегель" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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