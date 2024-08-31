Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 54,540
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе Savoca Numismatik за 260 EUR. Торги состоялись 18 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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123 ... 4
Где продать?
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