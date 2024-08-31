Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 54,540
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Чеканка монет в Берлине". Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1123 проданному на аукционе Savoca Numismatik за 260 EUR. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (7)
  • Frühwald (1)
  • Hermes Auctions (1)
  • HIRSCH (2)
  • Höhn (2)
  • Katz (7)
  • Künker (1)
  • Meister & Sonntag (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Rauch (1)
  • Reinhard Fischer (26)
  • Russiancoin (9)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Teutoburger (5)
  • WDA - MiM (1)
  • Wójcicki (1)
  • Александр (1)
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Hermes Auctions - June 24, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 24 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 3900 RUB
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 31 EUR
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Savoca Numismatik - May 18, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Александр - April 17, 2024
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Александр - April 17, 2024
Продавец Александр
Дата 17 апреля 2024
Сохранность MS64
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - September 14, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 14 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - January 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 января 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - October 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 10 марок 1981 "Чеканка монет в Берлине" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Германии Каталог монет Германской Демократической Республики Монеты Германии 1981 года Все немецкие монеты немецкие медно-никелевые монеты немецкие монеты номиналом 10 марок Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск