Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года A "Бухенвальд". Смещение штемпеля (Германия, ГДР)
Разновидность: Смещение штемпеля
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Бухенвальд" со знаком A. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.
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