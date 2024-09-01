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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года A "Бухенвальд". Смещение штемпеля (Германия, ГДР)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 10 марок 1972 года A "Бухенвальд" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1972 года A "Бухенвальд" Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "Бухенвальд" со знаком A. Смещение штемпеля. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 240 EUR. Торги состоялись 22 мая 2020.

Сохранность
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  • Höhn (2)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
262 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Германия 10 марок 1972 A "Бухенвальд" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "Бухенвальд" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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