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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 107

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1986
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 3000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (3)
  • Felzmann (2)
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
  • Reinhard Fischer (4)
  • Teutoburger (4)
  • Via (1)
  • WAG (3)
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе WAG - April 14, 2024
Продавец WAG
Дата 14 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
3521 $
Цена в валюте аукциона 3300 EUR
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Via - December 18, 2023
Продавец Via
Дата 18 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2014
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - November 15, 2013
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Reinhard Fischer - November 21, 2008
Продавец Reinhard Fischer
Дата 21 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1986 A "Эрнст Тельман" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1986 "Эрнст Тельман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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