10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 3000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

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