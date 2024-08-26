Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1986 года A "Эрнст Тельман". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро. Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1986 года "Эрнст Тельман" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2719 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 3000 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 21 ноября 2008
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1986 "Эрнст Тельман" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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