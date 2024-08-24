Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1990 года A "Фихте" (Германия, ГДР)
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 40,564
- Тираж PROOF 4,200
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фихте" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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