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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1990 года A "Фихте" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1990 года A "Фихте" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1990 года A "Фихте" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 40,564
  • Тираж PROOF 4,200

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (106)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "Фихте" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 635 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 220 EUR. Торги состоялись 27 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Münzen Gut-Lynt - June 30, 2024
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 30 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе KM NUMIS - June 15, 2022
Продавец KM NUMIS
Дата 15 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "Фихте" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1990 "Фихте" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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