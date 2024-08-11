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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1968 года "Гутенберг". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1968 года "Гутенберг" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1968 года "Гутенберг" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,69 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1968
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1968 года "Гутенберг". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4212 проданному на аукционе SINCONA AG за 260 CHF. Торги состоялись 22 октября 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (2)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Rhenumis (1)
  • SINCONA (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
202 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
121 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Grün - May 15, 2019
Продавец Grün
Дата 15 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - May 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 мая 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе SINCONA - October 24, 2012
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2012
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1968 "Гутенберг" на аукционе Künker - March 11, 1999
Продавец Künker
Дата 11 марта 1999
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1968 "Гутенберг" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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