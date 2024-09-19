Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,900
- Тираж BU 45,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1983
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1653 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1983 "Боевые рабочие дружины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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