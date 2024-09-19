10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1653 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

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