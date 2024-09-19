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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1983 года A "Боевые рабочие дружины" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,900
  • Тираж BU 45,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1983
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1983 года "Боевые рабочие дружины" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1653 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Soler y Llach (1)
  • Teutoburger (2)
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 8 EUR
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 300 RUB
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Höhn - February 28, 2021
Продавец Höhn
Дата 28 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - January 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 января 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Katz - May 29, 2016
Продавец Katz
Дата 29 мая 2016
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе HERVERA - May 5, 2016
Продавец HERVERA
Дата 5 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Soler y Llach - May 4, 2016
Продавец Soler y Llach
Дата 4 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Katz - November 22, 2015
Продавец Katz
Дата 22 ноября 2015
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1983 A "Боевые рабочие дружины" на аукционе Münzen & Medaillen - November 27, 2013
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 27 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1983 "Боевые рабочие дружины" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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