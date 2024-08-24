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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 750,600
  • Тираж BU 30,000
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Katz Auction за 8900 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Russiancoin (2)
  • Teutoburger (1)
  • Wójcicki (1)
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе BAC - March 29, 2023
Продавец BAC
Дата 29 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе BAC - October 5, 2022
Продавец BAC
Дата 5 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе BAC - May 11, 2022
Продавец BAC
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - September 25, 2019
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PF65 GENI
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Katz - August 15, 2019
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Reinhard Fischer - May 19, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Освобождение от фашизма" на аукционе Reinhard Fischer - May 22, 2015
Продавец Reinhard Fischer
Дата 22 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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