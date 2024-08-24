10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Katz Auction за 8900 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2019.

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