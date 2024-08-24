Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1985 года A "Освобождение от фашизма" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 750,600
- Тираж BU 30,000
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (20) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Освобождение от фашизма" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2529 проданному на аукционе Katz Auction за 8900 EUR. Торги состоялись 25 сентября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- BAC (3)
- Busso Peus (1)
- Katz (6)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (4)
- Russiancoin (2)
- Teutoburger (1)
- Wójcicki (1)
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 400 RUB
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 сентября 2019
Сохранность PF65 GENI
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 15 августа 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 19 мая 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 10 марок 1985 "Освобождение от фашизма" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск