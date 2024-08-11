10 марок 1990 года A "1 Мая" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "1 Мая" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3467 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

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