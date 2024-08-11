Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1990 года A "1 Мая" (Германия, ГДР)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Нейзильбер
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 632,000
- Тираж BU 115,000
- Тираж PROOF 4,367
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1990
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "1 Мая" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3467 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1990 "1 Мая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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