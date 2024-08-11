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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1990 года A "1 Мая" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1990 года A "1 Мая" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1990 года A "1 Мая" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Нейзильбер
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 632,000
  • Тираж BU 115,000
  • Тираж PROOF 4,367

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1990
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (25)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1990 года "1 Мая" со знаком A. Это нейзильберовая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3467 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 3100 EUR. Торги состоялись 15 мая 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - June 25, 2024
Продавец BAC
Дата 25 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - January 23, 2024
Продавец BAC
Дата 23 января 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 ноября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Höhn - November 9, 2017
Продавец Höhn
Дата 9 ноября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1990 A "1 Мая" на аукционе Auction World - January 23, 2017
Продавец Auction World
Дата 23 января 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1990 "1 Мая" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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