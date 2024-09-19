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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 марок 1975 года A "Альберт Швейцер" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 10 марок 1975 года A "Альберт Швейцер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 10 марок 1975 года A "Альберт Швейцер" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 8,810

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (130)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1975 года "Альберт Швейцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4234 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3300 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Sonntag - July 3, 2024
Продавец Sonntag
Дата 3 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
140 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
56 $
Цена в валюте аукциона 52 EUR
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Stephen Album - March 5, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 5, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1975 A "Альберт Швейцер" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1975 "Альберт Швейцер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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