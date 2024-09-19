Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 марок 1975 года A "Альберт Швейцер" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 8,810
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (130)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1975 года "Альберт Швейцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4234 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3300 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auctiones (1)
- Busso Peus (2)
- Chaponnière (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (9)
- Frühwald (1)
- Gärtner (2)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Heritage Eur (1)
- HERVERA (2)
- HIRSCH (2)
- Höhn (15)
- Katz (5)
- Künker (4)
- Möller (5)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Münzen & Medaillen (1)
- Rauch (2)
- Reinhard Fischer (13)
- Russiancoin (1)
- SINCONA (1)
- Soler y Llach (2)
- Sonntag (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (45)
- Varesi (1)
- WAG (7)
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 5 марта 2024
Сохранность MS67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где купить?
Где продать?
Для продажи 10 марок 1975 "Альберт Швейцер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск