Пробные 10 марок 1975 года A "Альберт Швейцер" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1975 года "Альберт Швейцер" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4234 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 3300 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2023.

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