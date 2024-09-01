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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1978 года A "Космический полёт". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Разновидность: Серебро. Пробные

Аверс монеты - 10 марок 1978 года A "Космический полёт" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1978 года A "Космический полёт" Серебро Пробные - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро
  • Вес 17 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж PROOF 100

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1978
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 10000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

Сохранность
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  • Teutoburger (6)
  • WAG (2)
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
10862 $
Цена в валюте аукциона 10000 EUR
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
9463 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Höhn - October 27, 2018
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - May 13, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 мая 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - April 24, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 апреля 2015
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - November 15, 2013
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1978 A "Космический полёт" на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1978 "Космический полёт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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