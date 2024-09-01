10 марок 1978 года A "Космический полёт". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 10000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.

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