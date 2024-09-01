Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1978 года A "Космический полёт". Серебро. Пробные (Германия, ГДР)
Разновидность: Серебро. Пробные
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 17 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж PROOF 100
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1978
- Монетный двор Берлин
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1978 года "Космический полёт" со знаком A. Серебро. Пробные. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2680 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 10000 EUR. Торги состоялись 14 ноября 2013.
Сохранность
- Все фирмы
- COINSNET (1)
- Emporium Hamburg (6)
- Felzmann (1)
- Höhn (1)
- Künker (3)
- Möller (1)
- Reinhard Fischer (1)
- Teutoburger (6)
- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Höhn
Дата 27 октября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 15 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 10 марок 1978 "Космический полёт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск