10 марок 1981 года A "Народная армия" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Народная армия" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

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