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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1981 года A "Народная армия" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1981 года A "Народная армия" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1981 года A "Народная армия" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 780,000
  • Тираж BU 30,300
  • Тираж PROOF 5,500

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1981
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Народная армия" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (33)
  • Rhenumis (5)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Rhenumis - June 15, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 15 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе RedSquare - October 23, 2021
Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Katz - August 1, 2021
Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Rhenumis - March 12, 2021
Продавец Rhenumis
Дата 12 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Rhenumis - November 27, 2020
Продавец Rhenumis
Дата 27 ноября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Reinhard Fischer - September 26, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 сентября 2020
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1981 A "Народная армия" на аукционе Reinhard Fischer - July 25, 2020
Продавец Reinhard Fischer
Дата 25 июля 2020
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1981 "Народная армия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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