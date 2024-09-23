Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1981 года A "Народная армия" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 780,000
- Тираж BU 30,300
- Тираж PROOF 5,500
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1981
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (57)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1981 года "Народная армия" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1650 проданному на аукционе Katz Auction за 80 EUR. Торги состоялись 29 мая 2016.
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 23 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 1 августа 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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