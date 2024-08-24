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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Тираж UNC 112

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1985 года "Университет Гумбольдта" со знаком A. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 4700 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.

Сохранность
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  • Reinhard Fischer (2)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (2)
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе WAG - October 15, 2023
Продавец WAG
Дата 15 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
4206 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе WAG - April 16, 2023
Продавец WAG
Дата 16 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
4508 $
Цена в валюте аукциона 4100 EUR
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - May 18, 2019
Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Busso Peus - November 9, 2018
Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Höhn - October 24, 2015
Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Felzmann - November 5, 2014
Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Frühwald - December 6, 2013
Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Emporium Hamburg - May 11, 2012
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Künker - March 16, 2012
Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" (Пробные) на аукционе Reinhard Fischer - February 27, 2009
Продавец Reinhard Fischer
Дата 27 февраля 2009
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1985 "Университет Гумбольдта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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