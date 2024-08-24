Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 10 марок 1985 года "Университет Гумбольдта" со знаком A. Это undefined монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2718 проданному на аукционе Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH за 4700 EUR. Торги состоялись 10 мая 2012.
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- Teutoburger (3)
- WAG (2)
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 18 мая 2019
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Продавец Busso Peus
Дата 9 ноября 2018
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
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Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность UNC
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Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
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Цена
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Продавец Höhn
Дата 24 октября 2015
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Продавец Felzmann
Дата 5 ноября 2014
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Продавец Frühwald
Дата 6 декабря 2013
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Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 мая 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 16 марта 2012
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Цена
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Где продать?
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