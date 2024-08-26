Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1967 года "Кольвиц". Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK) (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK)
Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn
Техническая информация
- Металл Серебро (0,800)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1967
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1967 года "Кольвиц". Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Chaponnière (1)
- Dorotheum (1)
- Emporium Hamburg (3)
- Grün (4)
- Heritage Eur (1)
- Höhn (13)
- Katz (2)
- Kroha (3)
- Künker (1)
- Möller (2)
- Reinhard Fischer (1)
- Russiancoin (2)
- SINCONA (1)
- Sonntag (1)
- Teutoburger (22)
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123
Где продать?
Для продажи 10 марок 1967 "Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск