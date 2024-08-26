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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1967 года "Кольвиц". Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK) (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK)

Аверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1967 года "Кольвиц" Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK) - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,800)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,4373 oz) 13,6 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1967
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (58) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1967 года "Кольвиц". Гурт (10 MARK * 10 MARK * 10 MARK). Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 9 сентября 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (22)
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Grün - May 14, 2024
Продавец Grün
Дата 14 мая 2024
Сохранность AU
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
58 $
Цена в валюте аукциона 54 EUR
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Russiancoin - January 12, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 12 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Höhn - July 23, 2022
Продавец Höhn
Дата 23 июля 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Emporium Hamburg - November 13, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 13 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Teutoburger - September 3, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Katz - July 12, 2020
Продавец Katz
Дата 12 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1967 "Кольвиц" на аукционе Kroha - April 4, 2020
Продавец Kroha
Дата 4 апреля 2020
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1967 "Кольвиц" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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