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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1969 года "Бёттгер". Алюминий. Односторонний оттиск (Германия, ГДР)

Разновидность: Алюминий. Односторонний оттиск

Аверс монеты - 10 марок 1969 года "Бёттгер" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1969 года "Бёттгер" Алюминий Односторонний оттиск - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 4,49 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1969
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1969 года "Бёттгер". Алюминий. Односторонний оттиск. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1822 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 230 EUR. Торги состоялись 2 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе WAG - March 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
133 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 180 EUR
Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Niemczyk - June 28, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 28 июня 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Höhn - October 28, 2017
Продавец Höhn
Дата 28 октября 2017
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Gärtner - June 11, 2016
Продавец Gärtner
Дата 11 июня 2016
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1969 "Бёттгер" на аукционе Gärtner - November 21, 2014
Продавец Gärtner
Дата 21 ноября 2014
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1969 "Бёттгер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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