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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1973 года "Бертольт Брехт" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1973 года "Бертольт Брехт" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1973 года "Бертольт Брехт" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H. D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 100,197

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1973
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1973 года "Бертольт Брехт". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 37 EUR
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 25 CHF
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Cayón - March 14, 2024
Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Auctiones - December 17, 2023
Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Numismática Leilões - November 30, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Numismática Leilões - August 10, 2023
Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Ibrahim's Collectibles - August 6, 2023
Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Katz - May 13, 2023
Продавец Katz
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе CoinsNB - October 15, 2022
Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" на аукционе Coinhouse - March 27, 2022
Продавец Coinhouse
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1973 "Бертольт Брехт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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