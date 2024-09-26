Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1973 года "Бертольт Брехт" (Германия, ГДР)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 100,197
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1973
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (71)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1973 года "Бертольт Брехт". Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1445 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 300 EUR. Торги состоялись 23 октября 2015.
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
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Продавец Cayón
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность UNC
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Продавец Auctiones
Дата 17 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец Numismática Leilões
Дата 30 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Numismática Leilões
Дата 10 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Ibrahim's Collectibles
Дата 6 августа 2023
Сохранность UNC
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
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Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
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Продавец CoinsNB
Дата 15 октября 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
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