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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 38,000
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1985
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Университет Гумбольдта" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Hermes Auctions - June 10, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - November 29, 2023
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - May 25, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Höhn - May 6, 2023
Продавец Höhn
Дата 6 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Auctiones - December 18, 2022
Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Höhn - November 12, 2022
Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Gorny & Mosch - November 8, 2022
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - May 27, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Auktionshaus Tietjen+Co oHg - April 22, 2022
Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Niemczyk - December 13, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Германия 10 марок 1985 A "Университет Гумбольдта" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1985 "Университет Гумбольдта" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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