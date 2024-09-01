Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1985 года A "Университет Гумбольдта" (Германия, ГДР)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 17 гр
- Чистого серебра (0,2733 oz) 8,5 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 38,000
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1985
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (85)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1985 года "Университет Гумбольдта" со знаком A. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 572 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 180 EUR. Торги состоялись 20 января 2019.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 10 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
92 $
Цена в валюте аукциона 8300 RUB
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 29 ноября 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auctiones
Дата 18 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 12 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Auktionshaus Tietjen+Co oHg
Дата 22 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 13 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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