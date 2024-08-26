Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" (Германия, ГДР)
Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 611,800
- Тираж BU 85,000
- Тираж PROOF 3,300
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1988
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Физкультура и спорт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 330 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Teutoburger (1)
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 10 марок 1988 "Физкультура и спорт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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