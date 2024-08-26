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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Münzenhandlung Harald Möller GmbH

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 611,800
  • Тираж BU 85,000
  • Тираж PROOF 3,300

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1988
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Физкультура и спорт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 330 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Reinhard Fischer (4)
  • Rhenumis (1)
  • Russiancoin (2)
  • Savoca Numismatik (1)
  • Teutoburger (1)
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Savoca Numismatik - May 18, 2024
Продавец Savoca Numismatik
Дата 18 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
26 $
Цена в валюте аукциона 24 EUR
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Rhenumis - March 21, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 21 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - November 24, 2023
Продавец Emporium Hamburg
Дата 24 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Russiancoin - August 4, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 4 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Busso Peus - January 22, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 22 января 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Coinhouse - August 27, 2021
Продавец Coinhouse
Дата 27 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Grün - June 19, 2020
Продавец Grün
Дата 19 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Höhn - January 20, 2019
Продавец Höhn
Дата 20 января 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Rauch - September 15, 2018
Продавец Rauch
Дата 15 сентября 2018
Сохранность UNC PL
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Reinhard Fischer - May 26, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 26 мая 2017
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - April 26, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 апреля 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Katz - March 12, 2017
Продавец Katz
Дата 12 марта 2017
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Heritage - December 10, 2015
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2015
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Германия 10 марок 1988 A "Физкультура и спорт" на аукционе Möller - June 1, 2015
Продавец Möller
Дата 1 июня 2015
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1988 "Физкультура и спорт" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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