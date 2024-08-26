10 марок 1988 года A "Физкультура и спорт" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1988 года "Физкультура и спорт" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 850 проданному на аукционе AB Philea & Myntkompaniet за 330 EUR. Торги состоялись 13 мая 2023.

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