Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4634 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.
Сохранность
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Где продать?
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