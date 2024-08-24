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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер" Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ГДР

Фотография: Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 17 гр
  • Чистого серебра (0,3416 oz) 10,625 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1971
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1971 года "Альбрехт Дюрер". Гурт гладкий. Это серебряная монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4634 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 7 декабря 2019.

Сохранность
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Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
11 $
Цена в валюте аукциона 1100 RUB
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность AU
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1450 RUB
Германия 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1971 "Альбрехт Дюрер" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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