10 марок 1975 года A "Варшавский Договор" (Германия, ГДР)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1975 года "Варшавский Договор" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5215 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 850 DKK. Торги состоялись 11 июня 2022.

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