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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1975 года A "Варшавский Договор" (Германия, ГДР)

Аверс монеты - 10 марок 1975 года A "Варшавский Договор" - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 10 марок 1975 года A "Варшавский Договор" - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teriaca

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,522,356

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 10 марок
  • Год 1975
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1975 года "Варшавский Договор" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5215 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 850 DKK. Торги состоялись 11 июня 2022.

Сохранность
  • Все фирмы
  • BAC (4)
  • Frühwald (3)
  • Numismatica Ferrarese (1)
  • Russiancoin (2)
  • Wójcicki (2)
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Russiancoin - December 21, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 21 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 450 RUB
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе BAC - April 26, 2023
Продавец BAC
Дата 26 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе BAC - November 9, 2022
Продавец BAC
Дата 9 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Russiancoin - September 15, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе BAC - June 8, 2022
Продавец BAC
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе BAC - January 26, 2022
Продавец BAC
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Numismatica Ferrarese - August 3, 2021
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Frühwald - December 3, 2017
Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Frühwald - February 19, 2017
Продавец Frühwald
Дата 19 февраля 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1975 A "Варшавский Договор" на аукционе Frühwald - November 20, 2016
Продавец Frühwald
Дата 20 ноября 2016
Сохранность UNC
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1975 "Варшавский Договор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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