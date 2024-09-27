Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1975 года A "Варшавский Договор" (Германия, ГДР)
Фотография: Teriaca
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 12 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,522,356
Описание
- Страна Германия
- Период ГДР
- Номинал 10 марок
- Год 1975
- Монетный двор Берлин
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1975 года "Варшавский Договор" со знаком A. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5215 проданному на аукционе Bruun Rasmussen за 850 DKK. Торги состоялись 11 июня 2022.
Сохранность
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- BAC (4)
- Frühwald (3)
- Numismatica Ferrarese (1)
- Russiancoin (2)
- Wójcicki (2)
Продавец Russiancoin
Дата 15 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 550 RUB
Продавец Numismatica Ferrarese
Дата 3 августа 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Frühwald
Дата 3 декабря 2017
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?
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