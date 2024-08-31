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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

1 марка 1950-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 1 марка 1950-2001 года Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 1 марка
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2600 GBP. Торги состоялись 16 ноября 2023.

Сохранность
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  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (1)
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Sovereign Rarities - November 16, 2023
Продавец Sovereign Rarities
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Gorny & Mosch - November 7, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 7 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
43 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Spink - October 18, 2022
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Felzmann - November 17, 2021
Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - November 15, 2021
Продавец Möller
Дата 15 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - June 3, 2019
Продавец Möller
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Künker - September 20, 2018
Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - June 9, 2017
Продавец Möller
Дата 9 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Möller - April 19, 2016
Продавец Möller
Дата 19 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
Германия 1 марка 1950-2001 на аукционе Felzmann - March 11, 2015
Продавец Felzmann
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 марка 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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