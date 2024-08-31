Германия Период: 1871-2001 1871-2001
1 марка 1950-2001 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 1 марка
- Год 1950-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 1 марка 1950-2001 года. Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 201 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 2600 GBP. Торги состоялись 16 ноября 2023.
Сохранность
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- Sovereign Rarities (1)
- Spink (1)
Продавец Sovereign Rarities
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
3229 $
Цена в валюте аукциона 2600 GBP
Продавец Spink
Дата 18 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 17 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 20 сентября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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