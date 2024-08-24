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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

Пробные 2 марки 1972 года A (Германия, ГДР)

Аверс монеты - Пробные 2 марки 1972 года A - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - Пробные 2 марки 1972 года A - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 3 гр
  • Диаметр 27 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 2 марки
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 2 марки 1972 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4468 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6000 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Германия 2 марки 1972 A (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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