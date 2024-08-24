Германия Период: 1871-2001 1871-2001
Пробные 2 марки 1972 года A (Германия, ГДР)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты Пробные 2 марки 1972 года со знаком A. Это алюминиевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4468 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 6000 EUR. Торги состоялись 13 сентября 2022.
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