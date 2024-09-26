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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года J "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,375,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Гамбург
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (8) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком J. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 433 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 340 EUR. Торги состоялись 1 января 2017.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Meister & Sonntag (1)
  • Numismática Leilões (1)
  • Russiancoin (4)
  • Sonntag (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 36 PLN
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 600 RUB
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - July 1, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 1 июля 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - September 3, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 3 сентября 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Russiancoin - August 6, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 6 августа 2020
Сохранность UNC
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Numismática Leilões - July 11, 2018
Продавец Numismática Leilões
Дата 11 июля 2018
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Sonntag - November 26, 2013
Продавец Sonntag
Дата 26 ноября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 J "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Meister & Sonntag - November 27, 2012
Продавец Meister & Sonntag
Дата 27 ноября 2012
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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