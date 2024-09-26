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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1950-2001 года. Покрытие только с одной стороны (Германия, ФРГ)

Разновидность: Покрытие только с одной стороны

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Покрытие только с одной стороны - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1950-2001 года Покрытие только с одной стороны - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Железо
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (18)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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