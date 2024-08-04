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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

Аверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс" Малый вес - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 марки
  • Год 1970-1987
Цены на аукционах (19) Разновидности (13)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3815 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.

Сохранность
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  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (5)
  • WAG (2)
  • Wormser Auktionshaus (4)
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Wormser Auktionshaus - September 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Wormser Auktionshaus - June 2, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Wormser Auktionshaus - March 4, 2021
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 4 марта 2021
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Wormser Auktionshaus - December 3, 2020
Продавец Wormser Auktionshaus
Дата 3 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе WAG - March 15, 2020
Продавец WAG
Дата 15 марта 2020
Сохранность VF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Gärtner - October 10, 2018
Продавец Gärtner
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Felzmann - June 24, 2009
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2009
Сохранность Нет оценки
Цена
Германия 2 марки 1970-1987 "Теодор Хойс" на аукционе Künker - June 17, 2003
Продавец Künker
Дата 17 июня 2003
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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