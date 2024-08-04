Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Фотография: Münz Zentrum Rheinland
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 2 марки
- Год 1970-1987
Цены на аукционах (19) Разновидности (13)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 марки 1970-1987 года "Теодор Хойс". Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3815 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 130 EUR. Торги состоялись 23 мая 2013.
Сохранность
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- Teutoburger (5)
- WAG (2)
- Wormser Auktionshaus (4)
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 2 марки 1970 "Теодор Хойс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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