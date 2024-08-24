Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1972 года "Брамс". Гурт гладкий (Германия, ГДР)
Разновидность: Гурт гладкий
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.
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