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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1972 года "Брамс". Гурт гладкий (Германия, ГДР)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР Реверс монеты - 5 марок 1972 года "Брамс" Гурт гладкий - цена монеты - Германия, ГДР

Фотография: Teutoburger Münzauktion

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 12,2 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ГДР
  • Номинал 5 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1972 года "Брамс". Гурт гладкий. Это медно-никелевая монета периода Германской Демократической Республики отчеканена на берлинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2472 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 800 EUR. Торги состоялись 28 февраля 2020.

Сохранность
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Германия 5 марок 1972 "Брамс" на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 марок 1972 "Брамс" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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