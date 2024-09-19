Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)
Разновидность: Малый вес
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 3,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 175 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.
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