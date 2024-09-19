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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. Малый вес (Германия, ФРГ)

Разновидность: Малый вес

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 3,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Малый вес. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 759 проданному на аукционе Münzenhandlung Harald Möller GmbH за 175 EUR. Торги состоялись 1 ноября 2018.

Сохранность
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  • Möller (3)
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Künker - February 29, 2024
Продавец Künker
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - November 2, 2018
Продавец Möller
Дата 2 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 175 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - December 12, 2014
Продавец Möller
Дата 12 декабря 2014
Сохранность AU
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - June 1, 2012
Продавец Möller
Дата 1 июня 2012
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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