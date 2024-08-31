Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 15,5 гр
- Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
- Диаметр 32,5 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,375,000
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 10 марок
- Год 1972
- Монетный двор Мюнхен
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85103 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 240 EUR. Торги состоялись 2 июня 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- CONCORDIA (1)
- Darabanth (1)
- Katz (2)
- Александр (1)
- Денга1700 (1)
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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