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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года D "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,375,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Мюнхен
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком D. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 85103 проданному на аукционе Wormser Auktionshaus за 240 EUR. Торги состоялись 2 июня 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • CONCORDIA (1)
  • Darabanth (1)
  • Katz (2)
  • Александр (1)
  • Денга1700 (1)
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе CONCORDIA - July 25, 2024
Продавец CONCORDIA
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Денга1700 - January 6, 2023
Продавец Денга1700
Дата 6 января 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 700 RUB
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Darabanth - January 5, 2023
Продавец Darabanth
Дата 5 января 2023
Сохранность AU
Цена
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
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Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Германия 10 марок 1972 D "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность MS61
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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