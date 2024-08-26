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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Арабески на гурте (Германия, ФРГ)

Разновидность: Арабески на гурте

Аверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Арабески на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" Арабески на гурте - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Арабески на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3315 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 10500 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
1628 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Möller - June 1, 2023
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - April 19, 2023
Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 9, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - November 18, 2022
Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - September 16, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Felzmann - December 2, 2020
Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 4, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Kroha - October 10, 2020
Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Kroha - May 4, 2019
Продавец Kroha
Дата 4 мая 2019
Сохранность PROOF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - December 6, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 6 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
Где купить?
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону
Германия 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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