Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Арабески на гурте (Германия, ФРГ)
Разновидность: Арабески на гурте
Цены на аукционах (55) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры". Арабески на гурте. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 3315 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 10500 EUR. Торги состоялись 1 декабря 2020.
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
1628 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Продавец Möller
Дата 1 июня 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Künker
Дата 18 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Felzmann
Дата 2 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 4 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Kroha
Дата 10 октября 2020
Сохранность PROOF
Цена
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