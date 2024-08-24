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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 5 пфеннигов 1950-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 пфеннигов 1950-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Железо

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 пфеннигов
  • Год 1950-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 пфеннигов 1950-2001 года. Смещение штемпеля. Это железная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 4443 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 170 EUR. Торги состоялись 16 сентября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Münz Zentrum Rheinland (9)
  • Teutoburger (3)
Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
96 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Teutoburger - May 30, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 30 мая 2015
Сохранность XF
Цена
Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 пфеннигов 1950-2001 на аукционе Teutoburger - May 24, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 5 пфеннигов 1950 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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