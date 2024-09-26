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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

2 пфеннига 1967-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Смещение штемпеля

Аверс монеты - 2 пфеннига 1967-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 2 пфеннига 1967-2001 года Смещение штемпеля - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Münz Zentrum Rheinland

Техническая информация

  • Металл Сталь

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1967-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967-2001 года. Смещение штемпеля. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (9)
  • Solidus Numismatik (2)
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - March 12, 2021
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Solidus Numismatik - December 16, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Solidus Numismatik - June 30, 2018
Продавец Solidus Numismatik
Дата 30 июня 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Möller - November 20, 2012
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2012
Сохранность AU
Цена
Германия 2 пфеннига 1967-2001 на аукционе Künker - June 20, 2011
Продавец Künker
Дата 20 июня 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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