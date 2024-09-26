Германия Период: 1871-2001 1871-2001
2 пфеннига 1967-2001 года. Смещение штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Смещение штемпеля
Цены на аукционах (13) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 2 пфеннига 1967-2001 года. Смещение штемпеля. Это стальная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 969 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 600 EUR. Торги состоялись 20 июня 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Künker (1)
- Möller (1)
- Münz Zentrum Rheinland (9)
- Solidus Numismatik (2)
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность XF
Цена
78 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 пфеннига 1967 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск