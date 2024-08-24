Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 пфеннигов 1950-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Железо
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 пфеннигов
- Год 1950-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (6)
Цены на аукционах
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