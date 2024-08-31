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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

50 пфеннигов 1949-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)

Разновидность: Поворот штемпеля

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Техническая информация

  • Металл Медно-никель

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 50 пфеннигов
  • Год 1949-2001
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8752 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 210 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (4)
  • Felzmann (1)
  • Möller (1)
  • Reinhard Fischer (4)
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Möller - November 14, 2019
Продавец Möller
Дата 14 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Reinhard Fischer - July 13, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Reinhard Fischer - March 16, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 16 марта 2018
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Reinhard Fischer - September 15, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 15 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Reinhard Fischer - July 14, 2017
Продавец Reinhard Fischer
Дата 14 июля 2017
Сохранность VF
Цена
Германия 50 пфеннигов 1949-2001 на аукционе Felzmann - June 15, 2010
Продавец Felzmann
Дата 15 июня 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 50 пфеннигов 1949 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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