Германия Период: 1871-2001 1871-2001
50 пфеннигов 1949-2001 года. Поворот штемпеля (Германия, ФРГ)
Разновидность: Поворот штемпеля
Техническая информация
- Металл Медно-никель
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 50 пфеннигов
- Год 1949-2001
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (8)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 50 пфеннигов 1949-2001 года. Поворот штемпеля. Это медно-никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 8752 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 210 EUR. Торги состоялись 15 июня 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- Emporium Hamburg (4)
- Felzmann (1)
- Möller (1)
- Reinhard Fischer (4)
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
98 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Reinhard Fischer
Дата 13 июля 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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