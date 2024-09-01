Германия Период: 1871-2001 1871-2001
5 марок 1951-1974 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)
Разновидность: Гурт гладкий
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Германия
- Период ФРГ
- Номинал 5 марок
- Год 1951-1974
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.
Сохранность
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Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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