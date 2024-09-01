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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

5 марок 1951-1974 года. Гурт гладкий (Германия, ФРГ)

Разновидность: Гурт гладкий

Аверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 5 марок 1951-1974 года Гурт гладкий - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 5 марок
  • Год 1951-1974
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 5 марок 1951-1974 года. Гурт гладкий. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 223 проданному на аукционе Spink UK за 17000 GBP. Торги состоялись 14 июля 2015.

Сохранность
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - April 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Künker - March 22, 2024
Продавец Künker
Дата 22 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
2607 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Möller - November 16, 2023
Продавец Möller
Дата 16 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Rhenumis - November 14, 2023
Продавец Rhenumis
Дата 14 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - November 3, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 3 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе WAG - May 8, 2022
Продавец WAG
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - April 29, 2022
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Künker - November 4, 2021
Продавец Künker
Дата 4 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Busso Peus - January 23, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 23 января 2021
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 17, 2020
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 17 сентября 2020
Сохранность AU
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
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Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - December 7, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
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Где купить?
Германия 5 марок 1951-1974 на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность AU
К аукциону

Где продать?

Для продажи 5 марок 1951 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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