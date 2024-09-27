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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" (Германия, ФРГ)

Аверс монеты - 10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 марок 1972 года G "XX летние Олимпийские игры" - цена серебряной монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Reinhard Schimmer GmbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 15,5 гр
  • Чистого серебра (0,3115 oz) 9,6875 гр
  • Диаметр 32,5 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 4,850,000

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 марок
  • Год 1972
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (3) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 марок 1972 года "XX летние Олимпийские игры" со знаком G. Это серебряная монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 771 проданному на аукционе Katz Auction за 13 EUR. Торги состоялись 27 января 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Katz (2)
  • NUMMUS Olomouc (1)
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность PROOF
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 13 EUR
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе Katz - June 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Германия 10 марок 1972 G "XX летние Олимпийские игры" на аукционе NUMMUS Olomouc - April 4, 2023
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 4 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 марок 1972 "XX летние Олимпийские игры" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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