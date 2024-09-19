Германия Период: 1871-2001 1871-2001
10 пфеннигов 1972 года G. Никель (Германия, ФРГ)
Разновидность: Никель
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1972 года со знаком G. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7926 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 350 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.
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