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Германия Период: 1871-2001 1871-2001

10 пфеннигов 1972 года G. Никель (Германия, ФРГ)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - 10 пфеннигов 1972 года G Никель - цена монеты - Германия, ФРГ Реверс монеты - 10 пфеннигов 1972 года G Никель - цена монеты - Германия, ФРГ

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 3,52 гр

Описание

  • Страна Германия
  • Период ФРГ
  • Номинал 10 пфеннигов
  • Год 1972
  • Монетный двор Карлсруэ
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость немецкой монеты 10 пфеннигов 1972 года со знаком G. Никель. Это никелевая монета периода ФРГ. Рекорд цены принадлежит лоту 7926 проданному на аукционе Auktionshaus Felzmann за 350 EUR. Торги состоялись 5 марта 2012.

Сохранность
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Германия 10 пфеннигов 1972 G на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Германия 10 пфеннигов 1972 G на аукционе Felzmann - March 5, 2012
Продавец Felzmann
Дата 5 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 пфеннигов 1972 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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